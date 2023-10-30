Певица МакSим потеряла все волосы после коронавируса
Недавно в одном из интервью певица призналась, что после того, как она вышла из ковидной комы, у нее начались новые проблемы, передает «Пятый канал».
«У меня выпали все волосы. Совсем. Все. Одевала какие-то парики нелепые. Это был какой-то женский комплекс», – рассказала артистка.
После пережитого МакSим считает, что в России нужно создать полноценную программу восстановления переболевших коронавирусом. Также звезда отметила, что проблемы начинаются только спустя время после выписки из больницы.