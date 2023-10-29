Никас рассказал, как его сыновья, живущие в Европе, относятся к России

«Второй мой сын, Стефано, живет в Париже. Он изучает менеджмент в искусстве и интернет-технологии. Мы с ним созваниваемся, списываемся. Они все с уважением и с любовью относятся к нашей стране. Я у них спрашивал: „Чувствуете ли вы русофобию на Западе?“. Они говорят, что нет, не чувствуют. Хотя все знают, что они — русские», - отметил Сафронов.