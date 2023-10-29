Никас рассказал, как его сыновья, живущие в Европе, относятся к России
У Никаса Сафронова несколько детей от разных женщин. Двое наследников сейчас живут в Европе.
«Один мой сын, Ландин, который родился от немки Катрин, хочет приехать в Россию, чтобы изучать русский язык. Ему очень нравится наша культура, он хочет узнать ее поглубже. Я его желание приехать в Россию поддерживаю», сообщил художник.
Еще один сын художника проживает во Франции, - пишет СтарХит.
«Второй мой сын, Стефано, живет в Париже. Он изучает менеджмент в искусстве и интернет-технологии. Мы с ним созваниваемся, списываемся. Они все с уважением и с любовью относятся к нашей стране. Я у них спрашивал: „Чувствуете ли вы русофобию на Западе?“. Они говорят, что нет, не чувствуют. Хотя все знают, что они — русские», - отметил Сафронов.
Ранее Никас Сафронов рассказал, что не в состоянии самостоятельно следить за своими финансами. Для этого он нанял управляющего, который контролирует приходы и расходы. При этом народный художник России признался, что никогда не проверяет отчеты своего сотрудника, поскольку очень много работает.