Аните Цой не помогли советы Лолиты
Лолита Милявская в последнее время сильно похудела. Анита Цой, глядя на коллегу по цеху, решила взять с нее пример при избавлении от лишних килограммов. Но результат получился с точностью до наоборот. Эта тема обсуждалась в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Лолита в борьбе за фигуру мечты наблюдалась у эндокринолога и нутрициолога. Цой сомневалась в необходимости последнего, но все же решила посоветоваться с личным астрологом. Тот доктора одобрил.
Но, питаясь под руководством нутрициолога, Анита лишь набирает вес. Так, в плюсе уже четыре килограмма. Если раньше она принимала пищу 6 раз в день маленькими порциями, то сейчас ей велено порции увеличить, - информирует портал woman.ru.
«У меня ощущение, что у меня просто вырвет желудок, и я каждый день ей жалуюсь. Каждую неделю, когда мы подводим итоги, ругаюсь сама на себя, что я этим занимаюсь и пошла к нутрициологу. Я нахожусь на распутье, я негодую, честно. Хотя нутрициолог утверждает, что из-за того, что во мне нехватка определенных питательных веществ, я неправильно ем, я должна есть три раза в день, а не шесть, как я привыкла дробно. Она говорит: подождите, надо пройти этот переломный момент», - пожаловалась певица.
Ранее Анита Цой рассказывала, что нанимает работников по гороскопу. По словам Цой, ей очень важен знак зодиака своих сотрудников. Она отметила, что ее супруг Сергей поддержал идею с гороскопами и помог в ее реализации.