Аните Цой не помогли советы Лолиты

«У меня ощущение, что у меня просто вырвет желудок, и я каждый день ей жалуюсь. Каждую неделю, когда мы подводим итоги, ругаюсь сама на себя, что я этим занимаюсь и пошла к нутрициологу. Я нахожусь на распутье, я негодую, честно. Хотя нутрициолог утверждает, что из-за того, что во мне нехватка определенных питательных веществ, я неправильно ем, я должна есть три раза в день, а не шесть, как я привыкла дробно. Она говорит: подождите, надо пройти этот переломный момент», - пожаловалась певица.