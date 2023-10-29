«Стыдно, но что поделать»: Муцениеце призналась в прегрешениях
Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным стала знаменитостью. Звезду постоянно приглашают на съемки в кино, и она очень востребована как театральная актриса.
Гонорары Муцениеце исчисляются миллионами, - рассказывают 7days. Бывшая супруга Прилучного даже приобрела себе особняк недалеко от Москвы. При этом звезда призналась, что не гнушается забирать всякую бесплатную мелочевку из отелей.
«Я должна признаться, что всегда забираю с собой все эти бесплатные шампуни и кремы для тела. Не знаю, наверное, это издержки того, что когда-то я была не очень обеспеченным человеком. За номер заплатили? Заплатили. Значит, щетка и косметика входят в стоимость. В общем, я как Росс из „Друзей“, который собирал везде все эти баночки и скляночки. Стыдно? Стыдно, но что поделать», —заявила актриса.
Несмотря на то, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце давно расстались, экс-супруги продолжают выяснять отношения. Так, недавно стало известно, что звезда сериала «Закрытая школа» подала в суд на «мажора» из-за алиментов.