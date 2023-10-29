«Стыдно, но что поделать»: Муцениеце призналась в прегрешениях

«Я должна признаться, что всегда забираю с собой все эти бесплатные шампуни и кремы для тела. Не знаю, наверное, это издержки того, что когда-то я была не очень обеспеченным человеком. За номер заплатили? Заплатили. Значит, щетка и косметика входят в стоимость. В общем, я как Росс из „Друзей“, который собирал везде все эти баночки и скляночки. Стыдно? Стыдно, но что поделать», —заявила актриса.