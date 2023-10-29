«Я с удовольствием согласилась»: Семенович снялась в сериале
Анна Семенович сыграла саму себя в сериале «Отмороженные». Это новый проект онлайн-сервисов more.tv и Wink, при поддержке Института развития интернета, - пишут 7days.
Сюжет такой: четыре бандита в конце 90-х приезжают выбивать из должника деньги. Волей случая они попадают в криокамеру. Оттают они уже в наши дни.
«Размороженные герои меня не узнают. Эпизод небольшой, но он точно всем запомнится. Мне было что сыграть, я с удовольствием согласилась и теперь надеюсь, что сериал станет очень успешным», - прокомментировала ситуацию певица.
Режиссер Аня Мирохина отметила, что с Семенович было приятно сотрудничать.
«Аня, как человек с юмором, пришла и легко сыграла», - резюмировала она.
С 2004 года Семенович также снимается в кино. Она играла в картинах «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Доктор Рихтер», «Холостяки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ивановы-Ивановы», «Трудные подростки».