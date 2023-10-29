«Спустя время выяснилось, люди, с которыми я работала по много лет, я им доверяла и не проверяла ничего… Оказалось, что я, будучи в коме, подписывала какие-то документы. Подделывали подписи. Но я не стала ни в чем разбираться — просто отпустила и стало легче», — резюмировала артистка.