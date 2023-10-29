МакSим рассказала о пережитом предательстве
МакSим (Марина Абросимова) в 2021 году едва не умерла. Звезда долго была в коме из-за тяжелых осложнений перенесенного коронавируса. Очень непростым был и период реабилитации. Но сложнее всего, по словам певицы, было пережить предательство людей, которым она ранее доверяла. Об этом пишет СтарХит.
В интервью на Youtube-канале «Надежда Стрелец» Марина рассказала, как некогда близкие люди поспешили ее похоронить, чтобы не упустить материальные блага.
«Я была в коме, 61 день провела в клинике, и за это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей для того, чтобы переоформить на себя имущество», - сообщила она.
Не упустили своего также сотрудники и коллеги. За МакSим кто-то подписывал финансовые бумаги.
«Спустя время выяснилось, люди, с которыми я работала по много лет, я им доверяла и не проверяла ничего… Оказалось, что я, будучи в коме, подписывала какие-то документы. Подделывали подписи. Но я не стала ни в чем разбираться — просто отпустила и стало легче», — резюмировала артистка.
О том, что МакSим призналась в алкоголизме, сообщалось в июле.