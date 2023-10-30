Макаревич прокомментировал угрозу срыва тура по Центральной Азии

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен Минюстом в реестр иноагентов) прокомментировал угрозу срыва своего тура по Центральной Азии. Об этом он сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

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«Собрались к вам в очередной раз, и тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концертов. Видимо, из-за того, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу», — поведал музыкант.

Он добавил, что много раз его коллектив выступал в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, а в Ташкенте была написана песня группы «За тех, кто в море».

Макаревич также подчеркнул, что не считает «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) исламом: .

«Сегодня рядом с нашим домом упала ракета. Почти на арабский город Фарадиз, на мусульманский город. Это ислам? Вырезать женщин и детей — это ислам? Прикрываться заложниками — это тоже ислам? Я до сих пор думал, что нет».