Панин показал, куда водит свою дочь-подростка

Алексей Панин рассказал, что ходит по барам вместе со своей 15-летней дочерью Аней. Он сам написал об этом в личном блоге, приложив фотографию.

«Нюся сидит с четырьмя взрослыми мужиками, стол заставлен бутылками, сидит во главе стола», — прокомментировал он снимок.

Как пишет СтарХит, Панин около трех лет жил в Торревьехе (Испания) вместе с дочерью Анной, девочка ходила там в школу. У артиста там в сосбтвенностив трехкомнатная квартира. Но не так давно актер сообщил, что переехал в США и обосновался в Сан-Франциско, причем надолго.