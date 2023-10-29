Историк моды Васильев рассказал о своих планах

Искусствовед Александр Васильев опроверг слова Надежды Бабкиной, которая сообщила, что он находится в Москве. Бывший ведущий «Модного приговора» сообщил, что находится в Анталье. Об этом пишет «Абзац».

«У меня же нет работы в России, поэтому зарабатываю деньги только за границей. В России я в черном списке», - отметил шоумен.

Тем не менее, Васильев полон творческих планов и даже рассказывает, что что не стал меньше зарабатывать после ухода из шоу «Модный приговор». Александр подчеркнул, что у него немало личного жилья за границей и хорошая репутация, поэтому он «занят на все 100%».

«У меня много творческих планов – сейчас проходят выставки в Праге, Риге и Эстонии. Еще я готовлю мастер-классы в Таллине, Риге, Париже, Батуми и Дубае», - сказал он.

Ранее Надежда Бабкина высказалась о своем коллеге по шоу «Модный приговор».