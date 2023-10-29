Историк моды Васильев рассказал о своих планах
Искусствовед Александр Васильев опроверг слова Надежды Бабкиной, которая сообщила, что он находится в Москве. Бывший ведущий «Модного приговора» сообщил, что находится в Анталье. Об этом пишет «Абзац».
«У меня же нет работы в России, поэтому зарабатываю деньги только за границей. В России я в черном списке», - отметил шоумен.
Тем не менее, Васильев полон творческих планов и даже рассказывает, что что не стал меньше зарабатывать после ухода из шоу «Модный приговор». Александр подчеркнул, что у него немало личного жилья за границей и хорошая репутация, поэтому он «занят на все 100%».
«У меня много творческих планов – сейчас проходят выставки в Праге, Риге и Эстонии. Еще я готовлю мастер-классы в Таллине, Риге, Париже, Батуми и Дубае», - сказал он.
Ранее Надежда Бабкина высказалась о своем коллеге по шоу «Модный приговор».
Она рассказала, что поддерживает связь с Александром Васильевым. У них нет разногласий, но политические вопросы они не затрагивают. По словам артистки, Александр Васильев понимает, что недостаточно компетентен в этих вопросах. Себя она тоже не считает достаточно компетентной, но у нее есть твердая позиция, и она временами дает коллеге советы.