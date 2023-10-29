Орнелла Мути сыграет в российском театре

«Они были русскими: жили в Санкт-Петербурге. Мой дедушка был официальным врачом царя. Бабушка моя была пианисткой. Только в 1917-м году им пришлось уехать в Эстонию. Моя мама родилась в советской Эстонии, хотя семья не была эстонской. Мама приехала в Италию практически нелегально, когда ей было немного за двадцать и она изучала искусство - приехала в Италию учиться».