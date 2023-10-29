Орнелла Мути сыграет в российском театре
Звезда фильма «Укрощение строптивого» едет в Москву. Орнелла Мути сыграет главную роль в театрально-музыкальной постановке «Бетховен - героическая жизнь гения».
Премьера спектакля состоится 27 ноября на сцене Московского Дворца Молодежи и 28 ноября на сцене Театра на Таганке. Актриса будет играть на итальянском языке, предусмотрены субтитры на русском.
Журналисты «Комсомольской Правды» узнали, что жить актриса будет в люксе отеля «Лотте Плаза» (стоимость в сутки – 288 тысяч рублей), ей предоставят автомобиль «Мерседес» представительского класса с водителем. В быту Орнелла неприхотлива – заявлены вода без газа, сырная нарезка, фрукты, чай.
Мути по-русски пока не говорит, но активно учит язык и многое понимает. Ее бабушка и дедушка жили в Санкт-Петербурге. Звезда рассказывала о них:
«Они были русскими: жили в Санкт-Петербурге. Мой дедушка был официальным врачом царя. Бабушка моя была пианисткой. Только в 1917-м году им пришлось уехать в Эстонию. Моя мама родилась в советской Эстонии, хотя семья не была эстонской. Мама приехала в Италию практически нелегально, когда ей было немного за двадцать и она изучала искусство - приехала в Италию учиться».
Мама актрисы вышла замуж за итальянца, в этом браке и родилась в Франческа Романа Ривелли, взявшая позднее сценический псевдоним Орнелла Мути.
Итальянская актриса Орнелла Мути говорила, что хотела бы стать гражданкой России и считает российскую культуру частью собственной.