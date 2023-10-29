Последнее обращение Перри Мэттью к поклонникам оказалось пророческим

Ушел из жизни Мэттью Перри, знаменитый американский актер. Ему было 54 года. Актер побывал на двухчасовой тренировке по пиклболу, затем пришел домой и послал своего помощника с поручением. Когда тот вернулся, дверь никто не открыл. Вызванные спасатели обнаружили мертвого Меттью в джакузи.

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Как пишет «Комсомольская Правда, ссылаясь на данные портала TMZ, причиной смерти актера стала остановка сердца в тот момент, когда он находился в джакузи. Издание отмечает, что не было обнаружено алкоголя или следов употребления наркотиков

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Дом, оказавшийся его последним пристанищем, Перри купил только этим летом. За покупку актер отдал 5 миллионов долларов.

У исполнителя главной роли в ситкоме «Друзья» было серьезно разрушено здоровье. После травмы во время съемок фильма «Врывающиеся дураки» он начал принимать обезболивающие препараты, затем – получил зависимость от алкоголя и наркотиков.

Не один раз лечился в рехабах. И всякий раз по окончанию курса снова срывался. Неоднократно лежал в больницах, перенес операции. В последние годы он выглядел очень болезненным, то терял, то набирал вес.

Возможно, зависимости повлияли и на личную жизнь актера Перри никогда не был женат, хотя у него были романы с известными голливудскими актрисами.

Издание thevoicemag пишет, что Перри предсказал свою смерть. За несколько дней до трагедии он в личном опубликовал пост, оказавшийся пророческим. Перри выложил снимок: он лежит в джакузи на крыше особняка

«О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмэн», — написал Меттью.

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в Массачусетсе. Его мать была журналисткой, а отец — актером. Родители Мэттью развелись, когда ему не исполнилось и года. Перри вырос в Оттаве, Канада. В 15 лет переехал в Лос-Анджелес, где начал строить актерскую карьеру.

Перри известен своей ролью Чендлера Бинга в популярном ситкоме «Друзья». Он также сыграл в таких фильмах, как «Поспешишь — людей насмешишь», «Девять ярдов» и «Папе снова 17», сериалах «Хорошая жена» и «Странная парочка».

Известно, что актер боролся с зависимостями и потратил на это около 9 млн долларов.