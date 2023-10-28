Фотий внес ясность в ситуацию со своим концертом
Иеромонах Фотий, победитель проекта «Голос», опроверг информацию об отмене своего концерта в Челябинске в ДК Железнодорожников. Как оказалось, речь идет просто о переносе даты мероприятия.
Оно должно было состояться 7 декабря, но по независящим от организаторов обстоятельствам концертная площадка на эту дату будет занята, - сообщает gazeta.ru.
«Концерт не отменен, а будет перенесен на другую дату, в связи с форс-мажорным обстоятельством в городе Челябинске — концертная площадка будет занята для других мероприятий, поэтому мы с организаторами были вынуждены изменить график выступлений», — сказал Фотий.
В 2023 году иеромонах Фотий принимал участие в Москве в митинге-концерте в честь Дня защитника Отечества с участием президента России Владимира Путина, посвященном участникам спецоперации России на Украине.