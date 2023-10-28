Фотий внес ясность в ситуацию со своим концертом

«Концерт не отменен, а будет перенесен на другую дату, в связи с форс-мажорным обстоятельством в городе Челябинске — концертная площадка будет занята для других мероприятий, поэтому мы с организаторами были вынуждены изменить график выступлений», — сказал Фотий.