Брат Моисеева объяснил, почему отказался от наследства

После смерти Бориса Моисеева все его имущество его другу и директору Сергею Гороху. Но у шоумена есть близкий родственник – брат Маркс Толкач, который живет в Канаде уже много лет. Правда, Борис и Маркс практически не общались. Тем не менее, он являлся претендентом на наследство, но подавать заявление не стал.

Причину этого Маркс озвучил в разговоре с журналистами «Московского Комсомольца».

«Многие задают мне вопрос, почему я не поехал в Москву и не получил никакого наследства. Я, наверное, совершил самую большую ошибку в жизни. После смерти Бориса мне позвонили из Москвы и сказали: «Мы твои друзья и друзья Бориса». Фамилию и имя не называли. «Ты хочешь жить?» — спросили у меня на том конце провода. «Да», — сказал я. «Тогда не суй свой нос сюда, в Москву» — ответили на том конце провода», - сообщил Толкач.

Также он отметил, что в силу возраста – ему 83 года – у него не было ни сил ни средств ехать в Россию и заниматься оформлением имущества покойного брата.

«Если мне ехать в Москву и воевать за наследство брата, мне надо было оформлять кучу документов, медицинскую страховку. Нужно было снять гостиницу, организовать питание. Это мне бы стоило колоссальных денег», - объяснил он.