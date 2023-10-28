Волочкова призналась, в какую сумму ей обходятся услуги стоматолога
Анастасия Волочкова решила привести в порядок свою улыбку. Балерина по рекомендации знакомого обратилась к известному специалисту, главному врачу сети престижных клиник.
Восстановление зубов займет несколько месяцев и обойдется звезде в немалую сумму - предварительно речь идет о двух с половиной миллионах рублей, - пишет СтарХит.
Но, видимо, откладывать визит к доктору уже было нельзя. Хотя Анастасия медиков не слишком жалует. Звезда утверждает, что у нее прекрасная генетика, унаследованная от матери и бабушки, а со всеми болезнями помогают справиться физические упражнения и баня.
В последнее время Анастасия Волочкова сильно преобразилась. Балерина заметно похудела, а все из-за того, что она практически отказалась от еды. Все из-за предстоящего шоу, к которому танцовщица активно готовится. По словам артистки, она почти ничего не ест, постоянно репетирует и неустанно готовится к выступлению.