Волочкова призналась, в какую сумму ей обходятся услуги стоматолога

Анастасия Волочкова решила привести в порядок свою улыбку. Балерина по рекомендации знакомого обратилась к известному специалисту, главному врачу сети престижных клиник.

Восстановление зубов займет несколько месяцев и обойдется звезде в немалую сумму - предварительно речь идет о двух с половиной миллионах рублей, - пишет СтарХит.

Но, видимо, откладывать визит к доктору уже было нельзя. Хотя Анастасия медиков не слишком жалует. Звезда утверждает, что у нее прекрасная генетика, унаследованная от матери и бабушки, а со всеми болезнями помогают справиться физические упражнения и баня.