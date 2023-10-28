Сын Никаса Сафронова переезжает из Европы в Россию

Сын Никаса Сафронова из Европы переезжает в Россию
Никас Сафронов ни разу не был женат официально, хотя фактически является многодетным отцом. Он имеет шестерых детей от разных женщин. Всех их художник признал.
Двое сыновей Никаса живут в Европе. Стефано во Франции, а Ландин – в Австрии. Ранее они часто виделись сотцом, но сейчас по объективным причинам прямое общение сократилось, - информирует «Комсомольская Правда».
«Авиасообщение нарушилось, прямых рейсов нет. Раньше дети летали ко мне регулярно, но потом пандемия, ситуация в мире — мы давно не виделись. Однако отношения у меня с ними из-за этого не испортились. Мы тепло общаемся, в этом плане у нас все замечательно», - рассказал живописец.
Ландин в скором времени собрался надолго приехать в Россию.
«Ему очень нравится наша культура, он хочет узнать ее поглубже. В последнее время сын стал зарабатывать очень прилично. Насколько мне известно, сейчас он даже поддерживает свою маму. Ландин – фотограф, снимает для австрийских журналов. Я его желание приехать в Россию поддерживаю», - отметил Никас.
Ранее народный художник России Никас Сафронов рассказал, как попал ДТП под Москвой. Деятель культуры возвращался с дачи в Николо-Урюпино от своих друзей и угодил в аварию. Обошлось без травм. Пострадал лишь бампер машины Сафронова.