Сын Никаса Сафронова переезжает из Европы в Россию

«Авиасообщение нарушилось, прямых рейсов нет. Раньше дети летали ко мне регулярно, но потом пандемия, ситуация в мире — мы давно не виделись. Однако отношения у меня с ними из-за этого не испортились. Мы тепло общаемся, в этом плане у нас все замечательно», - рассказал живописец.