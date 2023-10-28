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Сын Никаса Сафронова из Европы переезжает в Россию

Никас Сафронов ни разу не был женат официально, хотя фактически является многодетным отцом. Он имеет шестерых детей от разных женщин. Всех их художник признал.

Сын Никаса Сафронова переезжает из Европы в Россию
© РИА Новости

Двое сыновей Никаса живут в Европе. Стефано во Франции, а Ландин – в Австрии. Ранее они часто виделись сотцом, но сейчас по объективным причинам прямое общение сократилось, - информирует «Комсомольская Правда».

«Авиасообщение нарушилось, прямых рейсов нет. Раньше дети летали ко мне регулярно, но потом пандемия, ситуация в мире — мы давно не виделись. Однако отношения у меня с ними из-за этого не испортились. Мы тепло общаемся, в этом плане у нас все замечательно», - рассказал живописец.

Ландин в скором времени собрался надолго приехать в Россию.

«Ему очень нравится наша культура, он хочет узнать ее поглубже. В последнее время сын стал зарабатывать очень прилично. Насколько мне известно, сейчас он даже поддерживает свою маму. Ландин – фотограф, снимает для австрийских журналов. Я его желание приехать в Россию поддерживаю», - отметил Никас.

Ранее народный художник России Никас Сафронов рассказал, как попал ДТП под Москвой. Деятель культуры возвращался с дачи в Николо-Урюпино от своих друзей и угодил в аварию. Обошлось без травм. Пострадал лишь бампер машины Сафронова.

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