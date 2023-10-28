Бородина рассказала о взаимоотношениях с детьми

Ксения Бородина воспитывает дочерей от разных браков. С отцом Маруси они в итоге не сошлись характерами, а с папой Теоны телеведущая развелась из-за его измен. Друзьями с бывшими супругами Ксении остаться не удалось, и участие в жизни девочек они принимают минимальное.

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Но у нее самой с детьми прекрасные доверительные отношения. Бородина все время берет их с собой в путешествия, чтобы показать мир, старается дать детям как можно больше любви и знаний, - пишет портал vokrug.tv.

При этом, по словам телеведущей, Маруся и Теона не избалованы. Они хорошо воспитаны, и серьезных конфликтов в семье не бывает. Подписчики задали Ксении вопрос: доводилось ли ей плакать из-за девочек? Она ответила, что ничего подобного не было.

«Они мне и не грубили никогда. Я не понимаю мамочек, с которыми дети по-свински разговаривают, как они это допустили», — сказала телеведущая.