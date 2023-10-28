Бородина рассказала о взаимоотношениях с детьми
Ксения Бородина воспитывает дочерей от разных браков. С отцом Маруси они в итоге не сошлись характерами, а с папой Теоны телеведущая развелась из-за его измен. Друзьями с бывшими супругами Ксении остаться не удалось, и участие в жизни девочек они принимают минимальное.
Но у нее самой с детьми прекрасные доверительные отношения. Бородина все время берет их с собой в путешествия, чтобы показать мир, старается дать детям как можно больше любви и знаний, - пишет портал vokrug.tv.
При этом, по словам телеведущей, Маруся и Теона не избалованы. Они хорошо воспитаны, и серьезных конфликтов в семье не бывает. Подписчики задали Ксении вопрос: доводилось ли ей плакать из-за девочек? Она ответила, что ничего подобного не было.
«Они мне и не грубили никогда. Я не понимаю мамочек, с которыми дети по-свински разговаривают, как они это допустили», — сказала телеведущая.
Ранее Бородина высмеяла любовь российских звезд к люксовым нарядам. «Получая огромные гонорары, идут в ЦУМ и закупают себе огромное количество одежды, но пожадничают оплатить стилиста, который мог бы им подобрать идеальный образ», — заявила она.