Алла Пугачева с супругом и детьми покинула Россию весной прошлого года. Примадонна стала вести размеренную жизнь, заниматься детьми и собственным здоровьем.

Но палестино-израильский конфликт все перечеркнул.

Предположительно, звездное семейство решило, что оставаться на Земле обетованной небезопасно и перебралось на Кипр, где у пары есть недвижимость и гражданство. Кроме того, паспорт этого государства дает возможность беспрепятственно путешествовать в более чем 167 стран мира и оставаться жить во странах Евросоюза, пишет «Комсомольская Правда».

Правда, Аллу Борисовну на Кипре увидеть пока ни папарацци, ни поклонникам не удалось. Но, по информации издания, в аэропорту видели Максима Галкина* с Лизой. Следовательно, Гарри с мамой также находятся там.

Ранее подруга и портниха певицы Любовь Аксенова рассказала, что Алла Пугачева не теряла связи с Россией и общается только с ближним кругом, очень тоскует по Родине, но вернуться не может из-за детей.