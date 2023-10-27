Ксения Бородина ответила Ксении Собчак и высмеяла ее внешность

Похоже, что конфликт между двумя бывшими коллегами из реалити-шоу «Дом-2» Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной продолжает накаляться. Сегодня Собчак снова пошутила над телеведущей в своем личном блоге. Она представила ситуацию, будто бы выбирает костюм для предстоящего Хэллоуина, при этом она рассматривала картонные маски с изображениями Бородиной, Анастасии Волочковой и Ларисы Гузеевой.

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В ответ на это высказывание ни балерина, ни актриса не произнесли ни слова, однако Бородина решила пошутить в ответ. Она обратила внимание на то, что Собчак активно использует фильтры, которые улучшают внешность, но, по мнению Бородиной, коллега с ними перестаралась. Телеведущая также передала свои пожелания мастеру по обработке фотографий Собчак, иронично отметив качество его работы, сообщает портал boda.