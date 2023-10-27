Тейлор Свифт стала миллиардером

Последний тур американской певицы Тейлор Свифт Eras сделал исполнительницу миллиардером. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственное расследование.

Как утверждает источник, после тура Eras состояние Свифт достигло 1,1 миллиарда долларов. Издание подчёркивает, что при этой оценке были учтены только те доходы, которые можно подтвердить на основе публичных данных. Кроме того, издание учло расходы на организацию тура, налоги и зарплаты менеджерам и агентам.

«Турне Eras, состоящее из 53 концертов, в этом году принесло столько же денег, сколько и экономике малых стран, и добавило 4,3 миллиарда долларов к валовому внутреннему продукту США», — сообщает источник.

В Bloomberg также добавили, что киноверсия прошедшего турне «Тейлор Свифт: Тур Eras» сразу после выхода стала одним из самых кассовых фильмов-концертов за всю историю жанра. При этом турне ещё даже не окончено — в планах Свифт ещё 9 концертов в Южной Америке, которые состоятся в ноябре.

«Помимо того, что Тейлор Свифт является кумиром поколения, она еще и великий экономист. У Тейлор есть отличные идеи, которые она способна масштабировать, а также она, похоже, очень склонна к риску», — прокомментировала ситуацию экономист по труду из Чикагского университета Кэролин Слоун.