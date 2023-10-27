Шоумену Гарику Харламову предложили жениться за 13 миллиардов рублей. Об этом сообщила "Газете.Ru" пресс-служба ТНТ.

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Гостями нового выпуска шоу Comedy Club стали организатор элитных свадеб и специалист по ДНК. Они рассказали, какие деньги люди готовы отдать за поиск жены и какие открытия можно сделать в квартире Харламова.

"13 миллиардов? За эти деньги я и сам супругу найду", - заявил Харламов, услышав предложение жениться за круглую сумму.

Согласен с ним и Павел Воля.

"За эти деньги даже я согласен быть супругой. Даже моя супруга согласна, чтобы я был супругой", - пошутил юморист.

Новый выпуск Comedy Club выйдет на ТНТ 27 октября. Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе в июне 2020 года. Подписчики знаменитостей тогда предполагали, что причиной расставания могла стать откровенная сцена с участием Асмус в фильме "Текст".