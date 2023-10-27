Буланова рассказала, общается ли сын с ее экс-супругом Радимовым

Со своим вторым мужем я отношения не поддерживаю. У меня никаких вопросов к нему не возникает (по поводу общего сына. — NEWS.ru), нет необходимости с ним общаться. Сын — мальчик умный, рассудительный, понимающий, и я его спокойно отпускаю к отцу, ведь он его отец. Никогда в жизни не думала о том, чтобы настраивать его против, — рассказала Буланова NEWS.ru.