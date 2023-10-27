Команда Разина озвучила прайс на его общение с журналистами
Команда бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, переехавшего в США, озвучила журналистам «Комсомольской правды» расценки на его комментарии.
Находясь в Майами, Андрей Разин активно развивает свои блоги в соцсетях, записывая ролики, в том числе и «с проклятиями». В частности, он проклял певицу Лолиту, телеведущую Леру Кудрявцеву и других артистов, которые приняли участие в памятном концерте солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова в Москве.
При этом при попытке обратиться к Разину за комментарием, журналисты получили от его команды прайс с расценками.
Так, на вопросы письменно бывший продюсер готов ответить за $1000 (около 94 тысяч рублей), голосовые сообщения обойдутся уже в $2000 (примерно 188 тысяч рублей), а видеосообщение будет стоить $3000 (более 320 тысяч рублей).
«Оплата делается предварительно на PayPal. То есть деньги вперед», — отмечается в статье.
Ранее бывший директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов назвал Разина «иноагентом, который сбежал в США». По его словам, продюсер не собирается возвращаться в Россию. При этом сам Разин заявил о том, что лечится в США еще с 2021 года. По его словам, американские врачи смогли провести операцию на ноге, за которую не брались ни в России, ни в Германии.