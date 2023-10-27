Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) получает за один концерт от двух до трех млн рублей, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru концертный директор певца Сергей Лавров. По его словам, у артиста также одни из самых дорогих корпоративов, которые стоят от €50 тысяч до €100 тысяч.

У SHAMAN много концертов, потому что сейчас прет патриотическая песня. Когда закончится его звездный час — сказать сложно, но как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро. Он зарабатывает на выступлениях и корпоративах от €50 тысяч до €100 тысяч, — рассказал Лавров.

По словам концертного директора, среди российских артистов Ярослав Дронов по заработкам «не номер один». Как добавил Лавров, Анна Асти и Юлия Зиверт получают за концерты больше, они собирают огромные концертные залы и площадки.