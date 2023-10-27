Моргенштерн* расстался с украинской актрисой Лизой Василенко

— Я готов тебе подарить сенсацию. Обещай, что примешь с благодарностью. Мы с Лизой расстались. Открыл свое сердце для тебя, — сказал он во время свидания-интервью с Ксенией Собчак .

Однако пока неизвестно, что стало причиной разрыва. При этом исполнитель тепло отзывается о девушке и даже признается в сильных чувствах, передает StarHit .

В конце весны появились слухи о романе рэпера Моргенштерна* с актрисой и моделью Лизой Василенко. В августе музыкант впервые рассказал о личной жизни после развода с его бывшей возлюбленной Диларой.

В декабре 2022 года Моргенштерн* подтвердил информацию о том, что хотел вернуть семейную жизнь и сойтись с бывшей возлюбленной Диларой Зинатуллиной, однако эта попытка успехом не увенчалась. Экс-супруги долгое время отказывались признаваться в желании вернуть отношения, несмотря на очевидные факты этого. Однако недавно музыкант на своей странице в одной из социальных сетей написал, что воссоединение действительно произошло, однако вскоре пара снова разошлась.