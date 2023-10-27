Бородина о мемуарах Бритни Спирс: «Не люблю жертвенных баб»

Телеведущая Ксения Бородина намекнула в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует читать книгу певицы Бритни Спирс «Женщина во мне».

© Газета.Ru

Бородина заявила, что не любит «жертвенных баб», которых всем жалко. Ей также не нравятся наркоманки и алкоголички. По ее мнению, такие люди «сдались и все». Телеведущая отметила, что ей не жаль Бритни Спирс. Она считает, что артистка живет лишь прошлым и уже давно ничего нового не создает.

«Сколько угодно можно обвинять родителей, но жить в этой детской позиции всю жизнь, я не вижу смысла», — заявила звезда.

Бородина призналась, что любит сильных, самодостаточных и уверенных в себе людей, которые «не скатились вниз» и устояли, несмотря на трудности.

Бритни Спирс выпустила свои мемуары в октябре 2023 года. Книга возглавила список бестселлеров онлайн-магазина Amazon Barnes и рейтинг продаж крупнейшего книжного онлайн-магазина США Barnes & Noble.