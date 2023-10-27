Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова перенесли свадьбу

Актриса Меган Фокс и певец Machine Gun Kelly снова приостановили подготовку к свадьбе. Об этом сообщает Us Weekly.

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По данным инсайдера, Фокс и Machine Gun Kelly были настроены на брак, как только начали встречаться, однако сейчас их желание «застопорилось». Как отметил источник, артисты «оба вспыльчивые», поэтому они решили перенести мероприятие на неопределенный период. Пара планирует сосредоточиться на своих отношениях. Они хотят чувствовать себя уверенно, прежде чем планировать еще одну свадьбу.

В январе 2022 года актриса Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке, однако спустя год пара оказалась на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда и съехала от него. В июне 2023-го артисты помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly.