Мать Ким Кардашьян призналась в изменах мужу

Звезда реалити-шоу Крис Дженнер назвала измену мужу самой большой ошибкой
Звезда реалити-шоу и мать клана Кардашьян Крис Дженнер призналась, что изменяла своему мужу Роберту. Ее слова передает Fox news.
«Не знаю, [о чем я думала в тот момент]. Он был таким замечательным мужем и отцом. Думаю, тогда мне казалось, что в другом месте трава зеленее. Я совершила огромную ошибку. И больше всего сожалею об этом в своей жизни», — призналась женщина.
Крис Дженнер была замужем за Робертом Кардашьяном с июля 1978-го по март 1991 года. В этом браке появилось четверо детей: Кортни, Ким, Хлоя и Роберт. Затем женщина узаконила отношения с телезвездой Кейтлином Дженнером. Вскоре у них появились Кайли и Кендалл Дженнер.
Как призналась мать, она не гордится тем, как вела себя в период отношений с Кардашьяном. Однако она понадеялась, что ситуация с изменой произошла не просто так.
«Я действительно считаю, что у бога был план. Если бы не было этой истории, то никогда бы не появились Кендалл и Кайли», — отметила женщина.
Недавно сообщалось, что 67-летняя мать Ким Кардашьян вышла в свет в коротком комбинезоне.