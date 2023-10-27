Мать Ким Кардашьян призналась в изменах мужу

«Не знаю, [о чем я думала в тот момент]. Он был таким замечательным мужем и отцом. Думаю, тогда мне казалось, что в другом месте трава зеленее. Я совершила огромную ошибку. И больше всего сожалею об этом в своей жизни», — призналась женщина.