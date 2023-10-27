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Звезда реалити-шоу Крис Дженнер назвала измену мужу самой большой ошибкой

Звезда реалити-шоу и мать клана Кардашьян Крис Дженнер призналась, что изменяла своему мужу Роберту. Ее слова передает Fox news.

Мать Ким Кардашьян призналась в изменах мужу
© Газета.Ru

«Не знаю, [о чем я думала в тот момент]. Он был таким замечательным мужем и отцом. Думаю, тогда мне казалось, что в другом месте трава зеленее. Я совершила огромную ошибку. И больше всего сожалею об этом в своей жизни», — призналась женщина.

Крис Дженнер была замужем за Робертом Кардашьяном с июля 1978-го по март 1991 года. В этом браке появилось четверо детей: Кортни, Ким, Хлоя и Роберт. Затем женщина узаконила отношения с телезвездой Кейтлином Дженнером. Вскоре у них появились Кайли и Кендалл Дженнер.

Как призналась мать, она не гордится тем, как вела себя в период отношений с Кардашьяном. Однако она понадеялась, что ситуация с изменой произошла не просто так.

«Я действительно считаю, что у бога был план. Если бы не было этой истории, то никогда бы не появились Кендалл и Кайли», — отметила женщина.

Недавно сообщалось, что 67-летняя мать Ким Кардашьян вышла в свет в коротком комбинезоне.

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