Жена рэпера ST рассказала, в какой стране будет рожать

Модель и блогерша Ассоль Васильева призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что планирует рожать в России.

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Васильева заявила, что в России лучшая медицина. По словам модели, других вариантов просто нет. Звезда отметила, что несмотря на беременность, старается сохранять активный образ жизни.

«Лежание на диване, лично для меня, сил не дает», — поделилась блогерша.

Ассоль Васильева и рэпер ST (Александр Степанов) поженились в 2015 году, а через шесть лет обвенчались в Грузии в церкви Джвари. Они впервые стали родителями в 2020 году. У них родилась дочь Эстель. В августе блогерша и артист сообщили, что вновь станут родителями.

3 июля жена рэпера Васильева назвала супруга хорошим отцом. Васильева заявила, что в воспитании дочери Эстель рэпер «держит правильный тон», когда это необходимо. Сам артист считает себя «отцом-тряпкой».