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The Sun: певец Тимберлейк боится за свою карьеру из-за мемуаров Бритни Спирс

Певец Джастин Тимберлейк боится, что откровения Бритни Спирс в мемуарах могут отразиться на его карьере. Об этом сообщает The Sun.

Джастин Тимберлейк опасается, что мемуары Спирс отразятся на его карьере
© globallookpress.com

«Честно говоря, сейчас еще никто не знает, как Джастин выйдет из этой ситуации. Нужно, чтобы улеглась пыль от газетных заголовков и слов Бритни», — сказал инсайдер.

По словам источника издания, на данный момент исполнитель находится «на взводе». Представители музыканта работают сверхурочно, чтобы оградить его от последствий разоблачения. Тимберлейку также страшно из-за того, что фанаты ждут от него реакции на откровения Спирс.

Певец Джастин Тимберлейк планирует свое возращение на сцену — он записывает сольный альбом, а также готовится к туру, запланированному на следующий год.

Недавно Бритни опубликовала мемуары «Женщина во мне». Поп-звезда призналась, что была беременна от музыканта, однако сделала аборт, так как тот не был готов стать отцом. Кроме того, знаменитость обвинила экс-возлюбленного в изменах. Она не стала называть имя любовницы, с которой ей изменил Джастин Тимберлейк из-за того, что сейчас у этой женщины есть семья, и Спирс не хочет причинить ей вреда. Она добавила, что музыкант расстался с ней по СМС.

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