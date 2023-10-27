Певица Зара о поклонниках: «Подкармливают»

Певица Зара сообщила, что поклонники дарят ей именные конфеты
Певица Зара призналась в беседе с «Пятым каналом», что не боится принимать подарки от поклонников.
Зара заявила, что фанаты часто ее «подкармливают» и дарят различные сладости. Поклонники вручили артистке именные конфеты и заказывали различные торты. К примеру, на ее день рождения они подарили певице десерт с ее фигуркой. А на выход песни почитатели приобрели ей торт с названием композиции. Также они вручают сладости сыновьями звезды.
«Это так трогает, поэтому я не могу не принимать их и принимаю с огромной благодарностью. И это всегда очень вкусные вещи», — поделилась артистка.
Зара вспомнила, как «в народе» поклонников называют отражением исполнителя.
«Видимо, я неплохой артист, раз у меня такие замечательные почитатели творчества», — заключила певица.
Певица Зара получила наибольшую известность после участие в программе «Фабрика звезд». Артистка рассказывала, что ей удалось пробиться в шоу не с первого раза. Во второй раз певица попала на пробы в «Фабрику звезд» благодаря продюсеру Виктору Дробышу.