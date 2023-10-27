Певица Зара о поклонниках: «Подкармливают»

Зара заявила, что фанаты часто ее «подкармливают» и дарят различные сладости. Поклонники вручили артистке именные конфеты и заказывали различные торты. К примеру, на ее день рождения они подарили певице десерт с ее фигуркой. А на выход песни почитатели приобрели ей торт с названием композиции. Также они вручают сладости сыновьями звезды.