Популярный российский комик назвал минус Парижа

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался на дорогое такси в Париже. Минус европейской столицы он назвал в ролике, доступном на его YouTube-канале.

© Lenta.ru

Стендапер рассказал, что приехал в город на недельный отдых. По его словам, он совершил шесть поездок на такси, за которые в сумме отдал 250 евро (примерно 25 тысяч рублей по нынешнему курсу).

«Такси супер-мега-гигадорогое. (...) Я пешком ходил, реально», — посетовал Коваль.

Ранее юморист рассказал о недостатках сервиса в транспорте и гостиницах Парижа. По словам Коваля, в его номере протекала ванна, но сотрудники отеля игнорировали эту проблему. А в парижском метро комик не мог приобрести проездной билет за наличные.