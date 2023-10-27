Макаревич* избавился от последней недвижимости в России

Рок-музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) избавился от последней недвижимости в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Макаревич переписал свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве. Теперь 2/3 двухкомнатной квартиры площадью 56,5 кв.м принадлежит Ивану и 1/3 — бывшей жене рокера Алле Макаревич. Стоимость такой квартиры оценивается в 27 миллионов рублей.

Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В апреле 2023-го артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича». Музыкальное заведение продолжает работать. В сентябре певец закрыл ИП в России. Он принял решение ликвидировать свой статус индивидуального предпринимателя, который он использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.