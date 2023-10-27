Бывшая жена Гуфа рассказала об отношениях с рэпером после расставания

Королева отметила, что общается с Гуфом ради общей дочери. На данный момент она не может назвать отношения с экс-супругом «дружескими». По словам модели, ее и рэпера «кидает из стороны в сторону». Звезда отметила, что не чувствует, будто ей «вставляют палки в колеса». Она не ощущает вражды и агрессии в свою сторону. Также модель не испытывает ненависти к артисту. Однако она не стала отрицать, что заблокировала бывшего мужа в социальных сетях.