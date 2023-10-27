Бывшая жена Гуфа рассказала об отношениях с рэпером после расставания

Модель и блогерша Юлия Королева призналась в YouTube-шоу «Рум Тум», что поддерживает отношения с бывшим мужем Алексеем Долматовым (Гуфом) после расставания.
Королева отметила, что общается с Гуфом ради общей дочери. На данный момент она не может назвать отношения с экс-супругом «дружескими». По словам модели, ее и рэпера «кидает из стороны в сторону». Звезда отметила, что не чувствует, будто ей «вставляют палки в колеса». Она не ощущает вражды и агрессии в свою сторону. Также модель не испытывает ненависти к артисту. Однако она не стала отрицать, что заблокировала бывшего мужа в социальных сетях.
«Нам лучше на данном этапе не общаться на какие-то личные темы и не иметь возможности высказывать друг другу что-то. У нас есть няня, через которую мы спокойно решаем вопросы по ребенку. Это нормально. Этого достаточно пока», — поделилась модель.
24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. 20 октября рэпер и модель расторгли брак в Москве.