Соседов раскритиковал «Императрицу» в исполнении Чеботиной

«У меня такое чувство, что Люся Чеботина не знает, кто такая императрица Екатерина Великая. Я не говорю, что Чеботина прям бездарность — ничего личного, но это бездарно сделано. И если это реклама к фильму "Императрицы" (картина, главную роль в которой исполнила Юлия Пересильд, также снявшаяся в клипе на песню, была представлена 26 октября этого года — прим. «Ленты.ру»), то я не хочу идти на этот фильм. Это надругательство какое-то! Если Чеботина этого не понимает, то это непрофессионально, это непрофессиональный подход», — заявил музыкальный критик.