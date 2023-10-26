Известный телеведущий сравнил российское и американское телевидение

Известный шоумен, юморист и телеведущий Андрей Бочаров сравнил российское и американское телевидение. В интервью для проекта Metametrica он рассказал, какой формат программ могли бы позаимствовать у телевизионщиков из США их коллеги из России. Запись разговора доступна на Rutube.

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Бочаров похвалил развлекательные информационные шоу, которые показывают на американском телевидении по вечерам. Он отметил, что в подобных передачах новости подаются в приятной форме.

«Ведущий станцует, споет, пошутит, скаламбурит. И для человека, который не вовлечен 24 часа 7 дней в неделю в политическую повестку, это самый удобный способ информацию воспринять. Во-первых, ты примерно понимаешь все, что происходит, во-вторых, это не ложится на психику огромной тяжестью», — сказал шоумен, говоря о таких шоу.

По мнению Бочарова, в России не помешали бы подобные передачи. Он объяснил, что если сегодня включить информационные программы, то сразу портится настроение и хочется выключить телевизор.

Ранее российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, вспомнил, как разочаровался в западном ТВ, когда он, будучи ребенком, жил с семьей в военном городке под Берлином. По его словам, по телевизору в основном показывали спортивные матчи, ток-шоу и церковные проповеди.