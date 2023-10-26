Интервью Собчак и Моргенштерна* сорвалось

Несколько месяцев подряд Ксения Собчак уговаривала Моргенштерна* прийти к ней на интервью. У рэпера было одно условие: во время беседы телеведущая не должна была получать подсказки от редакторов через специальное «ухо».

Когда звезды пришли к общему знаменателю, встал вопрос, в каких условиях звезды будут записывать интервью. Ведь рэпер в последнее время живет в Дубае и возвращаться не планирует.

И здесь блондинка уступила музыканту, заявив, что придет в ОАЭ. Вот только беседовать они будут на открытой концертной площадке в присутствии зрителей. Цены на билеты кусались — от 25 до 100 тысяч рублей. Но встрече не суждено было состояться. За несколько часов до начала мероприятия взволнованный Алишер вышел на связь с фанатами в своем блоге, заявив об отмене интервью. Причины артист не озвучил.