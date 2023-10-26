В 38 лет от остановки сердца внезапно умерла певица Кристина Дурис

На 39-м году жизни скончалась певица Кристина Дурис. Об этом сообщил ее муж, музыкант Адам Загродский.

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Отмечено, что буквально неделю назад у исполнительницы, карьера которой стремительно развивалась, был большой концерт.

Как рассказал вдовец, у Дурис, у звезды польских джаза и свинга, произошла остановка сердца, повлекшая за собой гипоксию головного мозга.

Некролог также появился на официальном сайте певицы.

Дурис родилась в Гдыне и с детства была очарована свингом. Окончила биологический факультет городского университета. Музыкальную карьеру начала в молодежном хоре Сопота. С 2012-го выступала как бэнд-лидер.