В 38 лет от остановки сердца внезапно умерла певица Кристина Дурис
На 39-м году жизни скончалась певица Кристина Дурис. Об этом сообщил ее муж, музыкант Адам Загродский.
Отмечено, что буквально неделю назад у исполнительницы, карьера которой стремительно развивалась, был большой концерт.
Как рассказал вдовец, у Дурис, у звезды польских джаза и свинга, произошла остановка сердца, повлекшая за собой гипоксию головного мозга.
Некролог также появился на официальном сайте певицы.
Дурис родилась в Гдыне и с детства была очарована свингом. Окончила биологический факультет городского университета. Музыкальную карьеру начала в молодежном хоре Сопота. С 2012-го выступала как бэнд-лидер.
Певица с неизменным успехом ездила на фестивали по всему миру - Java Jazz Festival (Индонезия), International Jazz Festival Praha (Чехия), Music Autumn (Словакия), Hallevik TradJazz Festival (Швеция), Ostenso Jazz Festival (Дания), другие.