Бывший директор Ротару ответил на слухи о продаже виллы певицы в Крыму

Бывший концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров опроверг в беседе с News.ru, что певица продала свой бутик-отель «Вилла София» в Крыму.
Лавров заявил, что вилла не продавалась. Более того, по словам продюсера, недвижимость также уже не функционирует как отель. Экс-директор отметил, что артистка сделала жилье таким, в котором сама хотела бы жить. Лавров считает, что это «просчет» Ротару. Он уточнил, что обстановка в вилле очень дорогая. К примеру, там есть итальянская мебель ручной работы.
«Я так понял, что они и не продавали. Был такой посыл: продастся — хорошо, не продастся — не очень, ну и не будем продавать», — рассказал Лавров.
Вилла находится в центре Ялты. По словам Лаврова, там нет отдельного въезда, территории, бассейна и личного пляжа.
У Ротару также есть недвижимость в Москве. Столичная квартира площадью 120 кв. м певицы находится на улице Зоологической.
В августе продюсер Илья Саглиани рассказал, что певица София Ротару не продала квартиру в Москве, однако купила жилье в Италии.