Бывший директор Ротару ответил на слухи о продаже виллы певицы в Крыму

Лавров заявил, что вилла не продавалась. Более того, по словам продюсера, недвижимость также уже не функционирует как отель. Экс-директор отметил, что артистка сделала жилье таким, в котором сама хотела бы жить. Лавров считает, что это «просчет» Ротару. Он уточнил, что обстановка в вилле очень дорогая. К примеру, там есть итальянская мебель ручной работы.