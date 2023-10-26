Продюсер XOLIDAYBOY пригрозила судом Екатерине Мизулиной

Продюсер музыканта XOLIDAYBOY (настоящее имя Олег Минаев) Ульяна Почеко собирается подать в суд на главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Артист заявил, что после публикации Мизулиной он потерял деньги, а его репутация пострадала. Почеко подчеркнула, что они через суд будут добиваться возмещения убытков, которые понес Минаев.

«Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали. Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности», — заявила продюсер.

В ответ на критику внешнего вида исполнителя Почеко также рассказала, что Иван не красит ногти уже полтора года и не имеет аморальных тату.

Ранее канал сообщал, что тур XOLIDAYBOY стал рассыпаться. Сперва не состоялись выступления в Крыму из-за того, что в соцсетях нашли его признания в том, что «он украинец». Позднее в Сети всплыл комментарий продюсера, которая говорила, что они не хотят портить себе репутацию, высказываясь в поддержку России.