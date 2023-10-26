Волочкова рассказала, что не отмечает Всемирный день балета

«Нет, не отмечаю. Нет традиций, связанных [с этим днем]. Поздравляют ли меня друзья? Конечно поздравляют, понятное дело. Я балету посвятила свою жизнь. В пять лет у меня появилась цель в жизни — стать балериной. Я остаюсь преданной своему искусству. И благодарна всем педагогам, которые меня учили. Всем мэтрам великого искусства, с которыми мне посчастливилось поработать», — рассказала Волочкова.