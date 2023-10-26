Известный метал-музыкант умер по дороге в больницу

24 октября на 62-м году жизни скончался Рикардо Иорио, одна из самых больших легенд тяжелой музыки Южной Америки.

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Иорио - вокалист, бас-гитарист и продюсер с крайне обширной дискографией. Рикардо работал в знаковых аргентинских группах V8, Hermetica, Almafuerte и записывался сольно. Его последний альбом вышел в 2022 году.

V8 Рикардо собрал с гитаристом Чофой, с которым познакомился на показе фильма Led Zeppelin "Песня остается прежней" в 1978-м. Коллектив записал три альбома и распался на почве яростных теологических диспутов: один из музыкантов увлекался спиритизмом, в то время как остальные являли собой добропорядочных христиан. Компромисс найти так и не получилось.

Вскоре после распада V8 появилась Hermetica, уважаемый трэш-коллектив с дискографией в десяток пунктов. Ирио в конечном итоге оставил коллег на почве разного рода разногласий и занялся Almafuerte.

Заметим, что противостояния Ирио и соратников неудивительны: у музыканта в голове варилась весьма бурная каша, был он ксенофобом, воинствующим антикоммунистом, декларировал себя как адепта теории плоской Земли и был заклеймен, помимо прочего, как антисемит.