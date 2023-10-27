Галкина* заметили на Кипре без Пугачевой

«Галкин давал здесь концерт, который состоялся 20 октября. Я встретила его в аэропорту, он был вместе с дочерью. Ни сына, ни Аллы рядом не было. В городе их тоже никто до сих пор не заметил», — прокомментировала живущая на Кипре россиянка информацию о том, что звездная чета могла переехать в Лимассол вместе или по отдельности.