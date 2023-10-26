Лещенко резко высказался о последнем интервью Собчак

Журналистка Ксения Собчак поссорилась со многими звездами современности, но немногие из них готовы говорить об этом во всеуслышание, потому что считают, что не стоит распространять негативные новости или попросту не хотят тратить время на обсуждение персоны Ксюши.

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Скандалит телеведущая со звёздами чаще всего из-за того, что сама провоцирует их на какие-то откровения. Она пытается подловить гостей своего шоу на двуличии и всяческими способами старается сделать для себя интересный контент, совершенно не думая о том, что тем самым топит репутацию коллег.

Оказалось, что зол на Ксюшу до сих пор и Лев Лещенко. Из-за нее он вовсе обиделся на всю индустрию журналистики.

«А последнее интервью Собчак — это же позорище, просто помойка. Мне стыдно за них», — заявил он на YouTube-канале «Историс — Откройте, Давид!».