Бритни Спирс рассказала о встрече с инопланетянами
Певица Бритни Спирс в своих новых мемуарах «Женщина во мне» рассказала о предполагаемой встрече с инопланетянами. Книгу цитирует издание TMZ.
Спирс призналась, что пережила сверхъестественный опыт, когда путешествовала по пустыне в Аризоне с подругой после разрыва с Джастином Тимберлейком. 41-летняя звезда рассказала, что из-за прекращения отношений чувствовала себя будто проклятой, а ее подруга как раз рассталась с лучшим другом Тимберлейка и согласилась составить ей компанию.
По словам Спирс, они ехали под звездным небом в машине с откидным ветром, когда почувствовали чье-то присутствие.
«Странное чувство охватило меня. Это была абсолютная красота, неземная, обезоруживающая», — написала Бритни, добавив, что постеснялась спросить у подруги, верит ли та в инопланетян.
Подруги долго молчали, пока спутница не спросила Спирс, чувствует ли она что-то тоже.
«В тот момент мы ощутили что-то нужное нам. Мы были такими открытыми и настоящими. Мы увидели, что существует гораздо больше вещей, чем мы можем увидеть», — заключила она.
В сентябре певица Катя Лель рассказала, что узнала в найденных в Мексике «инопланетянах» похитителей своих зубов.
По словам Лель, 30 лет назад она общалась с похожими обитателями других планет, которые в 16 лет украли у нее все зубы.