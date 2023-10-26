Бритни Спирс рассказала о встрече с инопланетянами

Певица Бритни Спирс в своих новых мемуарах «Женщина во мне» рассказала о предполагаемой встрече с инопланетянами. Книгу цитирует издание TMZ.

Спирс призналась, что пережила сверхъестественный опыт, когда путешествовала по пустыне в Аризоне с подругой после разрыва с Джастином Тимберлейком. 41-летняя звезда рассказала, что из-за прекращения отношений чувствовала себя будто проклятой, а ее подруга как раз рассталась с лучшим другом Тимберлейка и согласилась составить ей компанию.

По словам Спирс, они ехали под звездным небом в машине с откидным ветром, когда почувствовали чье-то присутствие.

«Странное чувство охватило меня. Это была абсолютная красота, неземная, обезоруживающая», — написала Бритни, добавив, что постеснялась спросить у подруги, верит ли та в инопланетян.

Подруги долго молчали, пока спутница не спросила Спирс, чувствует ли она что-то тоже.

«В тот момент мы ощутили что-то нужное нам. Мы были такими открытыми и настоящими. Мы увидели, что существует гораздо больше вещей, чем мы можем увидеть», — заключила она.

В сентябре певица Катя Лель рассказала, что узнала в найденных в Мексике «инопланетянах» похитителей своих зубов.