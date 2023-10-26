Налоговая закрыла еще один бизнес Галустяна

Налоговая закрыла организацию актера Михаила Галустяна, которая занималась проведением военно-тактических игр. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист открыл АНО «Военно-тактический центр "Рекрут"» еще в 2015 году. По его словам, это случилось после прямого обращения к министру обороны Сергею Шойгу, который поддержал инициативу Галустяна.

За время своего существования «Рекрут» успел принять участие в международном форуме «Армия-2016», однако позднее актер возглавил Федерацию военно-тактических игр, а старый проект забросил. В результате организация перестала работать, и налоговая постановила закрыть ее как недействующую.