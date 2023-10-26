Налоговая закрыла еще один бизнес Галустяна

Налоговая закрыла еще один бизнес Михаила Галустяна
Налоговая закрыла организацию актера Михаила Галустяна, которая занималась проведением военно-тактических игр. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артист открыл АНО «Военно-тактический центр "Рекрут"» еще в 2015 году. По его словам, это случилось после прямого обращения к министру обороны Сергею Шойгу, который поддержал инициативу Галустяна.
За время своего существования «Рекрут» успел принять участие в международном форуме «Армия-2016», однако позднее актер возглавил Федерацию военно-тактических игр, а старый проект забросил. В результате организация перестала работать, и налоговая постановила закрыть ее как недействующую.
Напомним, что это уже третья закрытая компания Галустяна. В 2020 году обанкротилась его компания «Топ Фильм Комедия», а через несколько дней — «Вазерлайф». Первая занималась съемками и продюсированием фильмов, а вторая должна была разрабатывать приложения для мобильных телефонов.