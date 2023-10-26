Агутин отреагировал на слухи о своей недвижимости в США

В программе «Ты не поверишь!» рассказали, что Агутин якобы имеет квартиру во Флориде с видом на Атлантический океан. Её площадь составляет 300 квадратных метров, а стоимость – 2,5 миллиона долларов.

Также у певца якобы есть особняк с бассейном и личным пирсом в Помпано-Бич за 4 миллиона долларов.

Кроме того, в сети писали, Агутин приобрёл шесть квартир в московских Ватутинках.

Однако певец очень удивился всей этой недвижимости. По его словам, он впервые слышит об этом.

Отец Леонида Николай Агутин поддержал сына. Он сказал, что был удивлён, когда узнал, что Леонид – подпольный миллионер.