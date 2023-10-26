Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» и участница «Мисс Вселенной» Анна Линникова рассказала о предстоящей свадьбе с возлюбленным-американцем. 23-летняя модель поделилась новостью в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Американский комик Джексон Хинкл сделал Линниковой предложение руки и сердца, подарив бриллиантовое кольцо.
«Мы помолвлены», – лаконично написала модель.
О других подробностях грядущего торжества звезда пока не распространяется.
Линникова и Хинкл живут в Майами, они начали встречаться в 2023 году. После начала романа модель повезла избранника в путешествие по России.
В начале 2023 года на шоу «Алена, блин!» Анна Линникова признавалась, что хочет открыть свою модельную школу и попробовать себя в кино.
«Я занималась актерским мастерством. В целом неплохо это у меня получалось. Я попробовала бы себя в кино, возможно, в России, но не исключаю, что и за границей», — делилась планами она.
8 октября в Москве состоялся финал национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2023». Победительницей стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.