«Мисс Земля Колумбия» умерла от рака
Победительница конкурса «Мисс Земля Колумбия» Алехандра Вильяфанье умерла в 34 года. Об этом сообщает El Tiempo.
Отец модели рассказал, что в последнее время она боролась с онкологическим заболеванием. Однако рак дал метастазы в разных частях тела.
Вильяфанье одержала победу в национальном конкурсе красоты в 2014 году, получив право представлять страну на международном уровне. На «Мисс Земля» она проиграла в полуфинале.
В 2018 году сообщалось, что победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» 1995 года Челси Смит (Chelsi Smith) умерла после продолжительной болезни. Представитель ее семьи сообщил, что причиной смерти стал рак печени, который женщине диагностировали весной 2017 года.
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