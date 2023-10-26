«Мисс Земля Колумбия» умерла от рака

Победительница конкурса «Мисс Земля Колумбия» Алехандра Вильяфанье умерла в 34 года. Об этом сообщает El Tiempo.

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Отец модели рассказал, что в последнее время она боролась с онкологическим заболеванием. Однако рак дал метастазы в разных частях тела.

Вильяфанье одержала победу в национальном конкурсе красоты в 2014 году, получив право представлять страну на международном уровне. На «Мисс Земля» она проиграла в полуфинале.