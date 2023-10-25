Концерт рок-группы Jane Air отменили в Чите

В Чите за два до мероприятия отменили концерт рок-группы Jane Air. Об этом сообщается в сообществе мероприятия во «ВКонтакте».

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Выступление должно было состояться 27 октября, но было отменено, по словам организаторов, из-за «непреодолимых обстоятельств».

В сообщении уточняется, что всем, кто приобрел билеты на концерт, средства вернуться на карту в течение 10 дней.