Концерт рок-группы Jane Air отменили в Чите
В Чите за два до мероприятия отменили концерт рок-группы Jane Air. Об этом сообщается в сообществе мероприятия во «ВКонтакте».
Выступление должно было состояться 27 октября, но было отменено, по словам организаторов, из-за «непреодолимых обстоятельств».
В сообщении уточняется, что всем, кто приобрел билеты на концерт, средства вернуться на карту в течение 10 дней.
Ранее группа «Ария» отменила свой концерт в Ставрополе за час до его начала «в связи с отсутствием согласования дирекцией ДКиС технических условий шоу», сообщают «Известия».