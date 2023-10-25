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Пугачеву и Галкина заподозрили в расставании

Зрители зарубежных концертов юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заподозрили, в разрыве отношений со своей супругой, эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Об этом пишет KP.RU.

Пугачеву и Галкина заподозрили в расставании
© РИА Новости

Отмечается, что Галкин во время своего выступления в Польше спел о трагичной любовной истории. В ходе номера он произнес фразу: «Кончилась любовь, кончилось все...». По данным издания, поклонники артиста предположили, что, так он рассказал о расставании с женой.

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Ранее сообщалось, что похожих на Аллу Пугачеву и Максима Галкина людей заметили в аэропорту Израиля. В сети был опубликован кадр, на котором был запечатлен мужчина, похожий на юмориста, а также женщина, сфотографированная со спины, с рыжими волосами, прическа которой напоминает волосы исполнительницы.

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